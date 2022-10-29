السعودية تزف هذا الخبر السار لليمنيين بشأن هذا الأمر المفاجئ..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي -

أعلن التحالف بقيادة السعودية والإمارات، اخيرا وبصورة رسمية، عن بشرى سارة انتظرها جميع اليمنيين بلا استثناء في جميع انحاء اليمن، طويلاً ، تجدد آمالهم العريضة بانهاء الحرب الدائرة منذ نحو 8 أعوام، ووضع حد لمعاناتهم المعيشية والخدمية والاقتصادية جراء تداعيات استمرار الحرب.

جاء ذلك على لسان صحيفة "البيان" الإماراتية ، التي أكدت تواصل جهود التوصل إلى إبرام اتفاق تجديد هدنة الأمم المتحدة ، من خلال اقتراح جديد يتضمن تحقيق جزء من اشتراطات مليشيا الحوثي الإنقلابية، لتمديد الهدنة.

قالت الصحيفة في افتتاحيتها، الخميس، تحت عنوان "اليمن.. مرحلة فاصلة في مسار السلام" إن "المساعي تتواصل بهدف إبرام اتفاق جديد للهدنة يتجاوز المطالب التعجيزية التي قدمها الحوثيون في اللحظات الأخيرة لانتهاء الهدنة السابقة مطلع الشهر الجاري".

مضيفةً نقلاً عن مسؤول في الحكومة الشرعية، القول إن "الجهود الدولية والإقليمية للدول الراعية للسلام في اليمن إلى جانب الموقف الحازم لمجلس الأمن الدولي تجاه الهجوم الذي نفذه الحوثيون على الميناء واستمرار التهديدات باستهداف حركة الملاحة ساعدت على احتواء تجدد القتال، ومنحت الجهود التي يبذلها مبعوثا الأمم المتحدة هانس غروندبرغ والأمريكي تيم ليندركينغ والوسطاء الإقليميين مساحة إضافية لتجاوز العقبات التي وضعها الحوثيون أمام تمديد الهدنة ستة اشهر وتوسيع نطاق الفوائد المترتبة عليها وفي المقدمة صرف رواتب موظفي الخدمة المدنية وفتح الطرقات بين المحافظات