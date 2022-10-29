لاول مرة .. الرئيس رشاد العليمي يفتح ملف القيادي الإصلاحي ‘‘محمد قحطان’’ ويعرض صفقة على جماعة الحوثي

الرياض - محمد الاطلسي - طالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، بالكشف عن مصير القيادي في حزب الإصلاح، محمد قحطان، وإطلاق سراحه ورفاقه المشمولين بقرار مجلس الامن الدولي، من أجل التقدم في ملف المختطفين.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأربعاء، بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر برئاسة مدير عمليات اللجنة مارتين شويب، ومعه رئيسة بعثة اللجنة في اليمن كاثرينا ريتز.

ودعا العليمي، المنظمة الدولية، للضغط على مليشيات الحوثي الانقلابية، من أجل التقدم في ملف الافراج عن جميع المختطفين، ودفعها للتعاطي الجاد مع هذا الملف الانساني، بدءًا بالكشف عن مصير قحطان ورفاقه وإطلاق سراحهم فورًا.

وناقش اللقاء عددًا من القضايا ذات العلاقة بالجانب الإنساني، وأكد الضمانات الاجرائية المطمئنة للمنظمات الانسانية وحمايتها من اي تداعيات لقرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف المليشيات الحوثية منظمة ارهابية.