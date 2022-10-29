اسعار صادمة للمشتقات النفطية ولأول مرة في اليمن ..تعرف على السعر الآن

الرياض - محمد الاطلسي - صنعاء
- البنزين (مستورد) = 10,500 ريال (20
لتر)
- الديزل (مستورد) = 12,500 ريال (20 لتر)
#عدن
- البنزين (مستورد) = 19,500 ريال (20 لتر)
- الديزل (مستورد) = 25,500 ريال (20 لتر)
#مأرب
- البنزين (محلي) = 3,500 ريال (20 لتر)
- البنزين (تجاري) = 22,000 ريال (20 لتر)
- الديزل (تجاري) = 24,000 ريال (20 لتر)
#تعز
- البنزين (مستورد) = 24,000 ريال (20 لتر)
- الديزل (مستورد) = 24,000 ريال (20 لتر)
#حضرموت
#المكلا
- البنزين (مستورد) = 19,000 ريال (20 لتر) ????
- الديزل (مستورد) = 24,000 ريال (20 لتر)
#سيئون
- البنزين (مستورد) = 21,000 ريال (20 لتر)
- الديزل (مستورد) = 28,400 ريال (20 لتر)