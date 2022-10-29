اخبار الخليج

اسعار صادمة للمشتقات النفطية ولأول مرة في اليمن ..تعرف على السعر الآن

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الرياض - محمد الاطلسي - صنعاء 

- البنزين (مستورد) = 10,500 ريال (20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لتر)  

- الديزل (مستورد) = 12,500 ريال (20 لتر)    

 

#عدن 

- البنزين (مستورد) = 19,500 ريال (20 لتر) 

- الديزل (مستورد) = 25,500 ريال (20 لتر)       

 

#مأرب

- البنزين (محلي) = 3,500 ريال (20 لتر) 

- البنزين (تجاري) = 22,000 ريال (20 لتر) 

- الديزل (تجاري) = 24,000 ريال (20 لتر)

 

#تعز 

- البنزين (مستورد) = 24,000 ريال (20 لتر)    

- الديزل (مستورد) = 24,000 ريال (20 لتر)          

 

#حضرموت

#المكلا 

- البنزين (مستورد) = 19,000 ريال (20 لتر) ????   

- الديزل (مستورد) = 24,000 ريال (20 لتر)  

 

#سيئون

- البنزين (مستورد) = 21,000 ريال (20 لتر)   

- الديزل (مستورد) = 28,400 ريال (20 لتر)

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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