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اليمن : الكشف عن اشتباكات عنيفة ومرعبة بين قادات بارزة أدت الى الكثير من القتلى والجرحى..تفاصيل غير متوقعة

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الرياض - محمد الاطلسي - تصاعدت حدة الصراع بين قيادات الحوثي، في مختلف المناطق التي تسيطر عليها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفي أحدث خطوة بهذا الشأن، اندلعت مواجهات عنيفة في محافظة إب، بين قيادات حوثية، عقب يوم واحد من مواجهات شرسة بين القيادي الحوثي فارس الحباري، ونبيه أبو نشطان، في مديرية أرحب بصنعاء.

 

وأفادت مصادر محلية، بإندلاع اشتباكات ظهر اليوم، بين قيادي حوثي محلي يدعى عباس الهندي ومسلحين يتبعون القيادي المدعو يحيى الرزامي على أرضية ملعب في منطقة السحول بمديرية المخادر.

 

وأضافت المصادر، أن المواجهات أسفرت عن مقتل شخصين من أتباع الرزامي، يدعيان بدر العمدة والطويل، وجرح ثالث يدعى أبو عماد الجلال مقرب من القيادي الحوثي الرزامي وعنصرين آخرين.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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