عاد لقضاء إجازة شهر العسل في اليمن .. وفاة شاب يمني أمريكي بخطأ طبي بصنعاء

الرياض - محمد الاطلسي - توفي شاب يمني حاصل على الجنسية الأمريكية بعد عودته لقضاء إجازة شهر العسل والزواج في اليمن بخطأ طبي في أحد المستشفيات الأهلية في العاصمة صنعاء .

وقالت مصادر مقربة يوم الأربعاء أن خطاء طبي أدى الى وفاة الشاب محمد عبدالله العودي بعد اجراء له عملية الدودة الزائدة فى أحد المستشفيات الأهلية في العاصمة صنعاء .

وأضافت المصادر أن الطبيب الجراح لم يقم بإزالة واستئصال الزائدة الدودية بصورة نهائية وبعد خروجه من المستشفى تعب مرة أخرى وتم اسعافه من جديد وإعادته لنفس المستشفى والذي أزاد من حالته سوأ نتجة تسمم وثلوث خلال إجراء العملية ومكث بالمستشفى لأكثر من الأسبوع ثم إعلان وفاته .

وأكدت المصدر ان المستشفى سيء السمعة تسبب في قتل الشاب العودي والذي مازال في شهر العسل بعد عودته من الولايات المتحدة للزواج في مسقط رأسه باليمن لكنه لم يتمكن من إكمال فرحته .

وطالب أهالي العودي بفتح تحقيق حول ملابسات وفاة ابنهم ومعاقبة الجراح بأقصى عقوبة ومنعه من مزاولة مهنة الطب وإغلاق المستشفى .

هذا وعاد الشاب العودي قبل شهر ونص للزواج في اليمن مع والده لكن والده عاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية قبل أسبوع وبقي ابنه لقضاء بقيه شهر العسل في اليمن لكن والده تفاجأ بموت ابنه والذي كان يتوقع وصوله إلى أمريكا للحق به خلال الأسبوع القادم وفقا لحجز الطيران