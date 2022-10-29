سياسي خليجي شهير يكشف معلومة خطيرة أخفاها الرئيس (علي عبدالله صالح) عن اليمنيين لعقود من الزمن

الرياض - محمد الاطلسي - كشف المحلل والباحث السياسي الكويتي الدكتور فهد الشليمي، معلومة صادمة أخفاها نظام الرئيس الأسبق علي عبدالله صالح، عن الشعب اليمني لعقود من الزمن.

الشليمي وفي مداخلة على قناة "سكاي نيوز" الإماراتية، وجّه حديثه للشعب اليمني قائلا: "كلامي للشعب اليمني، أيها الأخوة والأخوات انسرق منكم 400 مليار دولار منذ العام 1994م، إلى عام 2007م، والمتسبب علي عبدالله صالح".

مضيفا: "يكذبون عليكم يقولون إنتاجكم من النفط 270 ألف برميل وهذا كذب، أنتم إنتاجكم يا اليمنيين مليون برميل يوميا، ومن يقول لكم كلام غير ما أقوله لكم فهو يكذب عليكم".

وتحدث الشليمي عن أن "خيرات اليمن لا تجعل للاقتصاد اليمني أن يكون عاجز ولكن سوء إدارة اليمن هي من جعلت هذا اليمن فقير وهو شعب غني وشعب بطل"، حسب قوله.