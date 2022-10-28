اعلان هام ومفاجئ للمبعوث الأممي بشان هذا الامر في اليمن !

الرياض - محمد الاطلسي - أجرى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، اليوم، اتصالاً هاتفياً بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ، لمناقشة مستجدات الأوضاع في اليمن عقب هجمات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية وتهديداتها للملاحة الدولية وقرار مجلس الدفاع الوطني تصنيفها كمنظمة إرهابية.

وثمن الوزير بن مبارك، البيان الصادر يوم أمس عن مجلس الأمن وادانته بقوة للهجمات الإرهابية الحوثية على ميناء الضبة في حضرموت ومخاطرها على حرية الملاحة الدولية، ودعا الى ضرورة محاسبة المسؤولين عن تلك الأعمال الإرهابية.

وتطرق بن مبارك الى قرار مجلس الدفاع الوطني القاضي بتصنيف مليشيا الحوثي الانقلابية منظمة إرهابية، وأكد التزام الحكومة بتأمين كافة السبل للحد من الاثار الجانبية للقرار على المواطنين في المناطق الخاضعة بالقوة لسيطرة المليشيات الارهابية، بما في ذلك تقديم التسهيلات الضرورية للشركات المحلية والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني.