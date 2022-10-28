دقت طبول الحرب .. إشعال فتيل الحرب بين قبائل صنعاء ومعارك شرسة تشهدها العاصمة لهذا السبب الوحيد !

الرياض - محمد الاطلسي - فجرت جماعة الحوثي حربا بينية شرسة بين زعماء قبيلة أرحب، كبرى قبائل بكيل اليمنية والقاطنة في الشمال الشرقي من صنعاء.

واندلعت المعارك منذ مساء الثلاثاء وحتى اليوم الخميس في قرية “بني مران” بمديرية أرحب بين القيادي “نبيه أبونشطان” الذي نصبه الحوثيون وزيرا للدولة وبين القيادي فارس الحباري الذي نصبه الانقلابيون محافظا لريمة على خلفية قضية قتل حدثت في عمران المجاورة.

وقال مصدر قبلي، إن المواجهات خلفت 3 قتلى على الأقل ونحو 12 مصابا من مسلحي “أبو نشطان” و”الحباري” واللذين يتزعمان قبيلة أرحب، فضلا عن تدمير وإعطاب 7 دوريات للطرفين.

وأرجع المصدر سبب انفجار المعارك إلى وقوع اشتباكات في محافظة عمران على “بئر مياه ارتوازية” خلفت قتيلا، ما أسفر عن لجوء أحد الأطراف للقيادي فارس الحباري أحد زعماء قبيلة أرحب وهو ما دفع الحوثيين لدعم القيادي “أبو نشطان” لتفجير معارك عنيفة.

وبحسب المصدر فإن مسلحي القيادي المدعوم بقوة من استخبارات جماعة الحوثي “أبو نشطان” نصبوا حواجز تفتيش في الطرقات واعتقلوا عشرات اليمنيين من أبناء عزلة “ذيبان” التي ينحدر منها الشيخ فارس الحباري.

ويأتي انحياز ودعم جماعة الحوثي التي دفعت بكبار قياداتها للتوسط لصالح “نشطان” ضد “الحباري” في سياق صراع الأجنحة ومحاولاتها الإطاحة ببعض الشخصيات ذات الثقل القبلي، وفقا لذات المصدر.