السعودية تتقدم بعرض للحوثيين لايمكن رفضه مقابل الاتفاق على هذا الامر الهام

الرياض - محمد الاطلسي -

�ال الصحفي صلاح السقلدي:بالتزامن مع الأخبار التي تتحدث عن استئناف الحوار لغرض تمديد الهدنة، المملكة العربية السعودية تبعث برسائل وعروض سخية للحوثيين. فهذا السفير السعـودي باليمن محمد آل جابر يقول اليوم بانه من الممكن توسيع رحلات الطيران من صنعاء الى عدة وجهات،و صرف المرتبات لكل الموظفيين المدنيين بعموم اليمن دون تمييز او إقصاء-بحسب تعبيره-، ومُلمحا الى إمكانية صرف المرتبات للعسكريين بالشمال ،بقوله: (.... كخطوة اولى تمهد لمزيدا من التفاهمات والمعالجات للازمة اليمنية..). واضاف:لا نعلم هل هذا الموقف السعودي يأتي بتنسيق مع الطرف الجنوبي المتحفظ على هكذا خطوة أم ان المملكة ستضع حلفائها المحليين بمن فيهم المجلس الانتقالي امام أمر واقع وتمضي بصرف المرتبات للقوات العسكرية بمحافظات الشمال في حال تم إبرام اتفاق مع الحوثيين لتمديد الهدنة التي ما تزال صامدة بين الطرفين الرئيسين بالحرب ونعني هنا السعودية والحوثيين. واختتم:فالمملكة وبرغم إنتهاء فترة الهدنة قبل أسابيع إلّا انها ما تزال تتيح مطار صنعاء امام الرحلات الجوية كما كان أثناء الهدنة، وكذا لم تشن أية هجمات جوية ضد الحوثيين الذين بدورهم لم يهاجموا اية اهداف بالداخل السعودي. ثمة أمور لا نعلم ماهيتها بالضبط يتم إنضاجها برعاية اممية وسويدية وبدعم امريكي في مسقط وعواصم أخرى