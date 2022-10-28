عقب إتهامها له سابقآ .. توكل كرمان تقدم اعتذارها لهذا المسؤول الكبير!

الرياض - محمد الاطلسي -

�حبت توكل كرمان اتهامه لمدير مكتب التربية والتعليم بمأرب بانه من ادخل المنهج الحوثي إلى مأرب عقب إتهام سابق له بذلك. وقالت توكل حول القضية التي سببتها تغيير اسم مدرسة انشأتها توكل بالقول : أنا توكل كرمان أسحب اتهامي لعلي العباب بإدخال مناهج الحوثي الى مأرب. و أضافت : لكنني مصرة على أنه كذاب وبلطجي ادعى أنه استلم مدرسة بلقيس للصم والبكم "عظمة"، وأنه ومكتبه من قاموا بتجهيزها وتزويدها بكل شيء. و أوضحت الحقيقة لدينا كل مايثبت ذلك ان مكتب التربية تسلمها بكافة التجهيزات وهي: مبنى المدرسة والإدارة (6 فصول) مع السور وسارية العلم، ودورة مياه مع 3 حمامات، إضافة إلى التجهيزات التي شملت الطاولات والكراسي الدراسية، السبورات، وأثاث مكتب إدارة المدرسة ، وجهاز بروجكتر ، ومكتبة تضم كتبا وقصصا ووسائل تعليمية للصم والبكم. و أشارت :كما أن الأمر لم يتوقف عند تغيير اسم المدرسة بل نزع لافتة المدرسة، ومسح اسم برنامج حيث الانسان واسم الممول مؤسسة توكل كرمان من جدران المدرسة ، ومن الخبر الصحفي الذي نشرته صفحة مكتب التربية - مأرب في الفيس بوك ووكالة سبأ. و أختتمت : هذا التصرف يكشف عن بلطجي كاذب ليس رجل دولة وتعوزه شرف ونخوة القبيلة، وأثق أن كل رجالات مأرب الذين أحبهم وأجلهم وأقدرهم سيرفضون هذا السلوك الشاذ وسيقولون له أخطأت وتعديت وكذبت وظلمت ، وما هكذا يصنع الرجال لقد أخزيتنا أخزاك الله!!!