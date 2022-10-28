لن تصدق ..هذه هي شروط التجنيس الجديدة للمقيمين العرب والأجانب في السعودية 2022؟

الرياض - محمد الاطلسي - تعتبر الجنسية السعودية من أهم الجنسيات في العالم العربي والإسلامي، لما يحظى به المواطن السعودي من امتيازات على أكثر من مستوى.

ويتم منح الجنسية السعودية لأبناء السعوديين، مع منحها للمواليد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب وأم يحملون الجنسية السعودية، وذلك من خلال مجموعة من الشروط اللازم استيفاؤها بشكل كامل سواء من الأجانب أو من مقيمي المملكة.

*شروط التجنيس الجديدة في السعودية؟

1ـ تجنيس الابن لأب سعودي ولد على أرض المملكة العربية السعودية.

2ـ أن يكون المتقدم قد بلغ سن الرشد لكي يحصل على الجنسية السعودية.

3ـ سلامة المتقدم العقلية وسلامة البنية وعدم مواجهة أي إعاقة.

4ـ الإقامة بشكل كامل داخل المملكة العربية السعودية وعدم المغادرة لأكثر من عشر سنوات.

5ـ يجب أن يكون حسن السير والسلوك، إتقان اللغة العربية جيداً.

6ـ يمكن الحصول على الجنسية السعودية من خلال إثبات المؤهلات العلمية الخاصة بالمتقدم في التخصصات التي تكون البلاد في حاجة.

7ـ وفي حال حصول الأب على الجنسية السعودية يمكن للأبناء الحصول عليها بالتبعية.

*ما هي شروط تجنيس زوجة المواطن السعودي؟:

1ـ أولا في حال حصول المرأة على الدكتوراه يمكنها الحصول على عشرة نقاط، وفي حال حصولها علي الدكتوراه في الطب أو الهندسة تحصل علي عدد نقاط 13 نقطة.

2ـ كذلك، حصول المرأة على الماجستير يمكنها من تحصيل ثمانية نقاط.

3ـ إضافة إلى حصول المرأة على البكالوريوس أو الليسانس فإنها تحصل علي خمسة نقاط.

4ـ في حال أن تكون أم لأبناء تحصل على نقطان.

5ـ إن تواجد الزوجة داخل أرض المملكة لمدة عشر سنوات ولم تغادر البلاد تحصل على عشرة نقاط.

6ـ أن يكون أب أو أم الزوجة سعودية تحصل على ثلاثة نقاط.