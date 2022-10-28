ليست السعودية .. دولة خليجية تطلق نظام إقامة جديد بدون كفيل ومتاح للجميع..تفاصيل سارة

الرياض - محمد الاطلسي - في سابقة أولى ليس في الإمارات وحسب وإنما في كل دول الخليج فقد قامت دولة الإمارات العربية المتحدة ، الأحد ، بالإعلان عن تدشينها أنواعا جديدة من تأشيرات الإقامة والعمل ، والتي ستشمل المزيد من الفئات . وأعلن ثاني بن أحمد الزيودي ، وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ، خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي ، الأحد ، أن الحكومة الإماراتية قررت إطلاق نظام إقامة جديد ، وهو عبارة عن مسار متكامل للإقامة يشمل الإقامات العادية والذهبية والخضراء ، وفقا ل " سكاي نيوز " .

وتسمح " التأشيرات الخضراء " الجديدة للمغتربين التقدم للعمل دون أن يكفلهم صاحب العمل ، وتشمل الأشخاص حتى سن 25 عاما في تصاريحهم . كما أكدت الحكومة الإماراتية ، أنها ستتيح للأشخاص الذين فقدوا وظائفهم فرصة البقاء في البلاد ، لمدة تصل إلى 180 يوما ، مما يمثل دفعة كبيرة ، حيث كانت معظم التأشيرات في السابق مرتبطة بعقود العمل.