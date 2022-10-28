اليمن : اشتباكات عنيفة ومرعبة هزت هذة المحافظة مخلفة الكثير من الخسائر في هذة الأثناء

الرياض - محمد الاطلسي - كشف مصدر محلي عن سبب الاشتباكات التي اندلعت اليوم الخميس في إب.

وقال المصدر: في محافظة إب وعلى الملعب الذي بالسحول الواقع بالضبط تحت المعهد العالي واسفل من قرية العقائر .. وقعت فيه مباراة دموية اليوم ظهرا بسبب خلاف على ارض راح ضحيته قتيلين وثلاثة مصابين ..

وبحسب المصدر ان كل من عباس الهندي و العرهاني هما طرفين في الخلاف. واضاف المصدر ان مشكلة السحول ربما ستصل تبعاتها الى المدينة القديمة كون عباس الهندي يعمل مساعد مدير مديرية المشنة وهو احد اطرافها وكون الطرف الاخر وقع منهم قتلى وجرحى ..

وأشار المصدر ان القتيلين هما شخص يدعى بندر العمدة واخر يدعى الطويل ومن بين المصابين احد المقربين من الرزامي ويدعى ابو عماد الجلال ..

وتسببت الاشتباكات أيضا باحراق سيارتين.

من/ ابراهيم عسقين