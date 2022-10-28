لأول مرة السعودية تلمح لاتخاذ هذا القرار بحق سلطان البركاني عقب هجومه الاخير على دول الخليج

الرياض - محمد الاطلسي -

�لمحت مصادر سعودية إلى حل مجلس النواب اليمني التابع للحكومة الشرعية . وقال مساعد رئيس تحرير صحيفة عكاظ الرسمية السعودية، عبدالله آل هتيلة، في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" في رسالة موجهة للبركاني: "تسلطن مع نفسك.. خربشاتك لا تقدم ولا تؤخر". وأكد آل هتيلة عزم بلاده على المضي قدما في تنفيذ قرار كانت أطراف نافذة في الحكومة الموالية للسعودية تحاول تعطيله، في إشارة إلى اتفاق السلام مع ميليشيا الحوثي. وجاءت تغريدة آل هتيلة في أعقاب تقارير إعلامية عن تكليف هيئة التشاور والمصالحة كبديل عن برلمان البركاني. وكان رئيس مجلس النواب سلطان البركاني قد انتقد دول مجلس التعاون الخليجي على خلفية دعوة أطلقها أمين عام مجلس التعاون نائف الحجرف ودعا فيها إلى حل سياسي باليمن.