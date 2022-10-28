أمر ملكي بإعفاء مسؤول سعودي من منصبه لهذا السبب الذي صدم الجميع

الرياض - محمد الاطلسي -

�صدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الخميس، 3 أوامر ملكية. وبحسب القرار الملكي الأول فقد تم تعيين الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ، مساعدًا لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة. بينما تضمن الأمر الملكي الثاني تعيين الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود محافظاً للخرج بالمرتبة الممتازة. فيما جاء الأمر الملكي الثالث بإعفاء الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، مدير جامعة الملك عبدالعزيز، من منصبه، على أن تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.