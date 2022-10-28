توقعات بزيادة الرواتب بصورة غير متوقعة في السعودية عام 2023.. والكشف عن قيمتها

الرياض - محمد الاطلسي - أوضح مسح عالمي أجرته وكالة "ECA's" الاقتصادية، أن الدول الآسيوية بما في ذلك السعودية والصين والهند من بين الدول العشرة الأولى التي يتوقع أن تشهد فيها الرواتب ارتفاعًا العام المقبل ٢٠٢٣.

وأظهر المسح، أن زيادة الرواتب في السعودية قد تصل إلى ٢.٣% العام المقبل.

ولفت المسح إلى أنه من المرجح أن تكون أوروبا المنطقة الأكثر تضررًا حيث تنخفض الرواتب الحقيقية بمعدل 1.5%، أما في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الانخفاض في القيمة الحقيقية للرواتب يصل لنسبة ٤.٥% خلال العام الجاري، ويتوقع أن تزيد الأجور بنسبة 1٪ بالقيمة الحقيقية.

وحسب الوكالة فإن قائمة الدول العشرة الأولى والزيادات الحقيقية المتوقعة في الرواتب في عام ٢٠٢٣: هي

١- الهند - زيادة بنسبة ٤.٦%

٢- فيتنام - زيادة بنسبة ٤%

٣- الصين - زيادة بنسبة ٣.٨%

٤- البرازيل - زيادة بنسبة ٣.٤%

٥- السعودية - زيادة بنسبة ٢.٣%

٦- ماليزيا - زيادة بنسبة ٢.٢%

٧- كمبوديا - زيادة بنسبة ٢.٢%

٨- تايلاند - زيادة بنسبة ٢.٢%

٩- عمان - زيادة بنسبة ٢%

١٠- روسيا - زيادة بنسبة ١.٩%

الدول التي يُتوقع أن تنخفض فيها الرواتب عام ٢٠٢٣

١- الأرجنتين - انخفاض بنسبة ٢٦.١%

٢- سيريلانكا - انخفاض بنسبة ٢٠.٥%

٣- تركيا - انخفاض بنسبة ١٤.٤%

٤- غانا - انخفاض بنسبة ١١.٩%

٥- باكستان - انخفاض بنسبة ٩.٩%