السعودية.. السجن سنة وغرامة ضخمة لمن يقوم بهذا الأمر..!

الرياض - محمد الاطلسي - حذرت النيابة العامة السعودية من مساعدة أو تقديم أي دعم للمتسولين.

وأكدت أنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى عام إلى جانب غرامة تصل إلى 100 ألف ريال كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت، على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول. وفقاً لصحيفة مكة.

والمتسول هو من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدا أو عينا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.