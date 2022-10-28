اليمن : لأول مرة .. مجلس الأمن يعلن تخليه عن الحوثيين وشن حرب شعواء عليهم (تفاصيل)

الرياض - محمد الاطلسي - أدان مجلس الأمن الدولي الهجمات الإرهابية الحوثية بالطائرات المسيرة على ميناء الضبة النفطي بحضرموت.

واعتبر أعضاء المجلس تلك الهجمات تهديدا خطيرا لعملية السلام واستقرار اليمن والأمن البحري بما في ذلك الحقوق والحريات الملاحية المنصوص عليها في القانون الدولي.وقال أعضاء المجلس أن:" أي تصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة الشعب اليمني، ودعوا ميليشات الحوثي إلى الوقف الفوري لمثل هذه الهجمات واحترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني وإعطاء الأولوية للشعب اليمني".

وكرر أعضاء المجلس دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانز غروندبرغ في جهوده نحو تسوية سياسية تفاوضية وشاملة بقيادة يمنية على أساس المرجعيات المتفق عليها.