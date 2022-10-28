تفاصيل صادمة عن فرض مبلغ خيالي على محل عصيد لم يحدث منذ الاحتلال البريطاني بينما لملس يغط في سباته العميق

الرياض - محمد الاطلسي - كشف صحفي من عدن عن قيام مدير الشيخ عثمان بفرض مبلغ خيالي على محل عصيد لم يحدث منذ الاحتلال البريطاني فيما محافظ عدن يغط في سباته العميق.

وكتب الصحفي صالح الحنشي مقالا جاء فيه:

شوفوا كمان عجب العجاب. في ممارسات مدير عام الشيخ عثمان

اذا المحل فيه اربعه عمال. لازم المحل يدفع ضريبة على رواتب هولاء العمال

لا وايه. مدير عام الشيخ هو اللي يحدد رواتب العمال.وقدر الرواتب ان كل عامل راتبه ثلاثه الف ريال سعودي.

يعني مليون ريال راتب العامل. ويدفعه ضريبة على مليون ريال.

صاحب مطعم العصيد في الشيخ معه خمسه عمال. طلب منه يدفع ضريبة على خمسه مليون ريال على اساس انها رواتب العمال..

قال له صاحب العصيد هيا هات مليون ريال وشل العمال كلهم لك وشل فوقهم العصيد والمرق. والصحون لك..

مطعم عصيد مساحته ثلاثة متر في اربعه

وعشرةصحون. العامل اللي فيه نعم راتبه ثلاثه الف ريال سعودي .

لايش عاد الناس يسرحوا لاعرعر. يدوروا شغل مادام قد الراتب في مطعم العصيد بالشيخ ثلاثه الف ريال قدهم بايشتغلوا مع صاحب العصيد