اليمن : اغلاق ميدان التحرير وشارع جمال في العاصمة صنعاء لهذا السبب المفاجئ

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت شرطة المرور بأمانة العاصمة صنعاء، مساء الأربعاء، عن إغلاق مروري مؤقت في ميدان التحرير وسط العاصمة.

وقالالياليمن : اغلاق ميدان التحرير وشارع جمال في العاصمة صنعاء لهذا السبب المفاجئمن : اغلاق ميدان التحرير وشارع جمال في العاصمة صنعاء لهذا السبب المفاجئتاليمن : اغلاق ميدان التحرير وشارع جمال في العاصمة صنعاء لهذا السبب المفاجئ شرطة المرور، إنه سيتم إغلاق مروري مؤقت في ميدان التحرير بدءاً من قسم جمال شمالاً إلى جسر الصداقة جنوباً، لمدة أسبوع.

وأضافت ان الإغلاق سيتم من الساعة العاشرة مساءً وحتى الساعة السابعة صباحاً إبتداءً من الليلة 1 ربيع الآخر 1444هـ، بسبب أعمال صيانة وترميم في الطريق.