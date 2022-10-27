لاول مرة ..دولة عظمى تستجيب للحكومة اليمنية بموقف حاسم بعد رفض جماعة الحوثي تمديد الهدنة

الرياض - محمد الاطلسي - استجابت بريطانيا للحكومة اليمنية المعترف بها، ودعت لموقف حاسم بعد رفض مليشيا الحوثي تمديد الهدنة الأممية التي إنتهت في الثاني من أكتوبر الجاري.

وأكد رئيس مكتب شؤون اليمن في وزارة الخارجية البريطانية لوشي ديوار، أن رفض جماعة الحوثي لعملية السلام يتطلب موقفاً حاسماً من المجتمع الدولي؛ وفقا لوكالة " سبأ ".

جاء ذلك خلال لقاء سفير اليمن في لندن الدكتور ياسين سعيد نعمان مع ديوار.

وبحث نعمان والدبلوماسي البريطاني تطورات الاوضاع في اليمن وإقدام مليشيا الحوثي الارهابية على قصف مينائي رضوم والضبة النفطيين بمسيرات وصواريخ إيرانية الصنع.

وأكد نعمان أن رفض ميليشيا الحوثي تمديد الهدنة والانخراط في عملية السلام ولجوئها الى هذه الاعمال تؤكد طبيعتها الارهابية التي يجب على المجتمع الدولي أن يتعامل معها بجدية أكبر .

وكان الدكتور أحمد بن مبارك وزير الخارجية، دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ "موقف جاد" تجاه تهديدات جماعة الحوثي للسلم والأمن الدوليين.