اليمن : المجلس الرئاسي يعقد اجتماع عاجل لإصدار هذا القرار الهام ..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني مساء الثلاثاء اجتماعا بطريقة غير مسبوقة .

وقال ناشطون للمرة الأولى بالعالم حكام بلاد يعقدون اجتماعا عبر الزوم وهم خارج اراضي الوطن.

واضاف ناشطون رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي في العاصمة المؤقتة عدن وبقية الأعضاء كلا في مكان اخر .

واوضحوا ناشطون ان هذه طريقة يمنية جديدة غير مسبوقة .

واشاروا ناشطون ان هذه نقطة سوداء بالتاريخ اليمني حين يعجز حكامه عن قيادته من الداخل .

واختتتموا : تفائلنا بالمجلس الرئاسي لكن مع مرور الأيام يثبت المجلس انه لم يزيد الوضع اليمني الا تعقيد.