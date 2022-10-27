بشرى سارة تزفها هذة الدول لتبهج كافة اليمنين في هذة اللحظات

الرياض - محمد الاطلسي - بحث وزير العدل القاضي بدر العارضة، والنائب العام القاضي قاهر مصطفى، أمس الأربعاء ، في الرباط مع مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) الدكتور سالم المالك، آفاق تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين لاسيّما في المجالات الإنسانية والتربية والعلوم والثقافة.

كما تطرق الجانبان إلى مستوى تدخلات منظمة الإيسيسكو في اليمن، وتنفيذ عدد من برامج التعاون المشترك بالتنسيق مع اللجنة الوطنية اليمنية للتربية والعلوم والثقافة.

قدم مدير المنظمة ورؤساء قطاعاتها وإداراتها شرح حول برامج وأنشطة المنظمة في مجالات بناء قدرات الشباب وتدريبهم على القيادة من أجل السلام والأمن وعلوم الفضاء، وأهم البرامج المخطط تنفيذها في اليمن خلال المرحلة المقبلة، وكذا المشاريع التي تم التخطيط لها في إطار الرؤية الجديدة للمنظمة، بناءا على أولويات الدول الأعضاء واحتياجاتها، وذلك ضمن التعاون بين اليمن والإيسيسكو.

فيما تطرق وزير العدل الى عدد من البرامج التي يحتاجها اليمن في الوقت الراهن، والتي تشمل دعم بناء قدرات الشباب في مجال الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، وبناء قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة في اليمن، خصوصا حول الجانب الإنساني والتعامل مع المتهمين، والقضايا المتعلقة بالآثار والتعامل مع التراث، والحفاظ على المخطوطات، إضافة إلى الدعم الفني للحفاظ على مكتبة محكمة استئناف عدن، التي تضم مجموعة كبيرة من الأحكام والكتب والمخطوطات التاريخية.