العاصمة اليمنية صنعاء تطلق صافرات الانذار .. اشتباكات عنيفة وانفجار الخلافات داخل فصائل جماعة الحوثي

الرياض - محمد الاطلسي - تفجرت اشتباكات عنيفة بين فصائل حوثية متناحرة في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء.

وبحسب مصادر محلية فقد دارت اشتباكات منذ منتصف الليل وحتى صباح الأربعاء، بين مليشيا فارس الحباري ومليشيا أبو نشطان، على خلفية "قضية قتيل يدعى القمادي" وطرفها الآخر من غير قبائل أرحب.

واشارت الى أنه و"بعد أن انفض اجتماع قبلي بأثوار هجر؛ حيث "اتهمت جماعة أبو نشطان الحباري بتجاهل الناس، واتهمت جماعة الحباري أبو نشطان بالوقوف مع المخرجي (من خارج القبيلة) بدلا من الوقوف مع أهل أرحب."

وحسب المصادر دعا الحباري جماعته لاحتشاد في الجامعة نهار الخميس، والتوتر سيد الموقف.

وتلفت المصادر إلى صراع نفوذ قديم في المديرية بين الطرفين تغذيه قيادات في المليشيا الحوثية.

وتشهد مناطق سيطرة الميليشيا الارهابية اضطرابات أمنية واجتماعية متزايدة وصعدت المليشيات من عدوانها على القبائل في صنعاء وعمران وصعدة وإب، بينما تسجل الجرائم والانتهاكات زيادة مفزعة في المحافظات المذكورة