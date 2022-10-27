صفعة مدوية ..الرئيس العليمي يصدر قرارات تطيح بهؤلاء ..!

الرياض - محمد الاطلسي - وجه رئيس مجلس القيادة المشكل من السعودية ، رشاد العليمي، ضربة موجعة لرئيس مجلس النواب الموالي للتحالف، سلطان البركاني.

وأفادت مصادر بأن العليمي وجه بتهميش مجلس النواب الموالي للتحالف ورئيسه، واستبداله بهيئة التشاور والمصالحة التي يسيطر المجلس الانتقالي على رئاستها، عبر رئيس دائرة للشؤون الخارجية محمد الغيثي.

مشيرة إلى أن ذلك التوجه أثار غضب البركاني وهو ما عبر عنه بتوجيه انتقادات لاذعة لمجلس التعاون الخليجي وبيانها الداعي إلى حل سياسي في اليمن، بهدف إحراج العليمي.

يأتي هذا بعد أيام من كشف القيادي في المؤتمر جناح الإمارات أبو بكر القربي، عن تحركات للبركاني لعقد اجتماع لقيادات المؤتمر في الخارج بالقاهرة لانتخاب قيادة جديدة برئاسته.