الداعري:الانتقالي يهدد الشرعية والتحالف في حالة حدوث هذا الامر الغير متوقع

الرياض - محمد الاطلسي -

�ال الصحفي ماجد الداعري:‏يخطئ البعض كثيرا في تقديرهم لحكمة ومرونة القائد الزبيدي ويجهلون حقيقة أن وجوده على رأس الانتقالي الجنوبي يضمن عقلانية سيرالتوافقات السياسية الوطنية نحوهدف التحالف المشترك في مواجهة المليشيات الحوثية واضاف:وأن البديل عنه احمد بن بريك في قمة التهور العسكري والتطرف السياسي وسبق أن قاد كل المواجهات العسكرية التي اندلعت بين قوات وألوية الشرعية والانتقالي بعدن وطردت فيها الشرعية شر طردة من عدن وبعدها من غالبية اراضي الجنوب عموما! ولذلك فإن اللعب مع قيادة الانتقالي في هذه المرحلة الوطنية الحساسة للانتقالي ليس في صالح التحالف ولا الشرعية بدرجة أولى، كون رئيس الانتقالي سبق وأن أعلن خارطة طريق المجلس في هذه المرحلة. واختتم:وقالها من عاصمة الحزم والعزم بأن الانتقالي سيقاتل مع الشرعية حتى استعادة صنعاء وماحولها وبعدها سيعود كلا لبناء دولته والالتزام بحسن جوار وبالتالي فلا يوجد أي داع وطني لمحاولة التأثير والضغط على قيادة الانتقالي تحت أي ذريعة أو مبرر كان، كون الخاسر في هذه الحالة سيكون الجميع بإستثناء الانتقالي الذي سيواصل السير نحو تحقيق أهدافه الجنوبية الوطنية سواء بعقلانية وجود رئيسه الزبيدي بعدن او بتهور من يقوم بعمله وقادة الصف الثاني. والسلام على من اتبع هدى العقل وحكمة المنطق.