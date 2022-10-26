وردنا الان: رد ناري لجماعة الحوثي على الصحفي فتحي بن الازرق..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي -

�لق القيادي في جماعة الحوثيين محمد البخيتي على تصريح سابق للصحفي فتحي بن لزرق تحدث فيه عن الانقلاب الحوثي وقال الصحفي بن لزرق في تغريدة قبل أيام: ‏الإنقلاب الحوثي في اليمن مشكلة يمنية في المقام الأول ولكنها أيضاً ليست مشكلة (سعودية) فقط . وتابع بالقول: التهديد الذي يمثله الحوثي لن يطال المملكة فقط بل سيطال أيضا جميع دول الخليج. وأكد بن لزرق في تغريدته ان اي حسابات سياسية خليجية تظن انها في مأمن وان الخطر سيطال المملكة فقط حسابات خاطئة وعلى الجميع تحمل مسئولياته. ورد القيادي الحوثي البخيتي على تغريدة الصحفي بن لزرق الليلة بالقول: ‏المشكلة حسب وجهة نظر فتحي بن لزرق ليست في الاحتلال السعودي والاماراتي لليمن وإنما في استعادة اليمن لعمقه الجغرافي والديمغرافي على مستوى الجزيرة العربية على يد انصار الله، لذلك يحث دول الخليج على استكمال احتلال اليمن لمنع حصول ذلك وبعد هذا كلة يتظاهر بحب اليمن ويدعي الوطنية