اتفرج ..ملاطف حميدي يدهش مذيعي قناة الجزيرة بالبرع اليمني الذي سيقرعه بكأس العالم

الرياض - محمد الاطلسي - ادهش الفنان اليمني الشعبي قارع الطبول الشهير ملاطف حميدي مذيعي قناة الجزيرة بعد ان قرع الطبول والتي يطلق عليها محليا إسم " الطاسة" والبرع في استوديو قناة الجزيرة في دولة قطر . وأطلعت مصادر يوم الإثنين على مقطع مرئي " يظهر فيه الفنان اليمني ملاطف حميدي وهو يلهب استديو الجزيرة هذا الصباح في الدوحة برقصة البرع اليمنية الشهيرة .

ولاقت رقصة البرع رواجاً كبيرا في الخارج، لأنها من الرقصات الحماسية الشبابية التي تناسب الفعاليات والمهرجانات الفنية والرياضية وتحتاج إلى تسويق وتطوير في طريقة عرضها إعلامياً.