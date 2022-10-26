قرار جديد ..المرور في السعودية يحذر الركاب من الجلوس بهذه الأماكن .. غرامة عالية

الرياض - محمد الاطلسي - قامت السعودية بالكثير من التعديلات الجديدة بنظام المرور التابع لها، فقد نص المرسوم الملكي بالموافقة على التعديلات الجديدة في النظام التي تمكن المواطن من إمكانية تقسيط المخالفات المرورية وتقليل قيمتها حتى 25% مع الالتزام بسدادها في خلال 15 يوم، مع إمكانية القيام بطلب مهلة لمدة 90 يوم، وفي حالة عدم السداد تتوالى الجهات الحكومية بالحجز والتنفيذ على جميع أرصدة الحسابات الخاصة بالمخالف.

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قيمة المخالفات المروريةوقد قامت الإدارة العامة للمرور بتطبيق قيمة المخالفات المرورية التي تتعدى إشارة المرور، وقد أوضحت الإدارة العامة بأن الغرامة المالية لهذه المخالفة لا تقل عن 3000 ريال سعودي ولا تتعدى 6000 ريال سعودي، وقامت الإدارة العامة بالرد طبقا لما ورد لها من تساؤلات إحدى المواطنين عبر الحساب الرسمي لها عبر تويتر، عن قيمة المخالفة المرورية لقطع الإشارة، وسوف نوضح قيمة الغرامات المالية في السطور القادمة.

اسعار المخالفات المرورية

قد تم تعديل النظام القديم والقيام ببعض التعديلات على مخالفات المرور من أجل منع الحوادث للطرق وتسهل حركة سير المرور والسير على الطرق وجاءت التعديلات الجديدة كالآتي:نظام المخالفات المرورية الجديد في السعودية وتوجيه تحذير من قبل الإدارة العامة للمرور للركاب من أن يقفون بهذه الأماكن الغير مخصصة لهم بالمركبة، مما يكون سبب في تعريض حياتهم للخطر، وقد أفد من خلال موقعه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بأن وقف الركاب بهذه الأماكن بالسيارة يعد مخالفة مرورية، كما أهابت الإدارة العامة للمرور في الفترة الأخيرة على السرعة الزائدة، وأشارت أنه كلما كثرت السرعة، زادت الخطورة والتعرض للتصادم.قيمة المخالفات المرورية لتعيين شوارع عبور المشاة بأماكنهم تتراوح من 100 حتى 150 ريال سعودي حد أقصى.

حددت الإدارة العامة للمرور بالسعودية مخالفة تشغيل السيارة دون وجود لوحة أمامية بقيمة 100 وتصل حتى 150 ريال سعودي.

وقف السيارة بمواقف السيارات الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة تتراوح ما بين 100 حتى 150 ريال

سعودي.التركيز خلال القيادة بأي شيء آخر غيرها يتم سداد مخالفة تبدأ من 100 حتى 150 ريال.

السير ببطء بشكل يوقف حركة سير باقي السيارات يتم سداد قيمة مخالفة من 100 حتى 150 ريال.

التحدث بالهاتف أو التطلع به خلال القيادة تبدأ المخالفة من 150 حتى 300 ريال.

قيمة مخالفة عدم حمل رخصة أو إذا كانت منتهية يتوجب عليه دفع من 300 حتى 500 ريال سعودي.قيمة مخالفة تحميل ركاب بسيارة خصوصي أو استخدامها لأي أغراض أخرى رخصت لها يتوجب عليه سداد من 300 حتى 500 ريال.

عدم إبراز الهوية بجدول المخالفات تقدر بقيمة تتراوح ما بين 1000 ريال وتصل حتى 2000 ريال.