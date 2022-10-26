اليمن :قرارات حكومية عاجلة بشأن هذه المحافظة!

الرياض - محمد الاطلسي -

ادهشت الطب والاطباء.. هذه الفاكهة انقعها بالحليب ستتحول إلى فياجرا طبيعية وعلاج فعال لمرضى السكر وخفض الكولسترول ( تعرف عليها )

�ناء على قانون هيئة الشرطة رقم (15) لسنة 2000م، ونظراً لما تقتضيه مصلحة العمل، واستناداً إلى توجيهات محافظ محافظة حضرموت الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي لعام (2022م)، أصدر المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضرموت العميد مطيع سعيد المنهالي، اليوم الأربعاء، قرارات إدارية بتكليفات جديدة . وقضى القرار الإداري الأول بتكليف عقيد/ محمد يحيى الخلاقي مديراً لإدارة الرقابة والتفتيش . وقضى القرار الإداري الثاني بتكليف عقيد/ هاني صالح التميمي مدير أمن مديرية الريدة الشرقية وقصيعر . وقضى القرار الإداري الثالث بتكليف رائد/ عهدي عبدالله النموري مدير أمن مديرية غيل باوزير . فيما قضى القرار الإداري الرابع بتكليف رائد/ سالم سعد العجيلي مدير أمن مديرية غيل بن يمين . ونصّ القرار الإداري على العمل به من تاريخ صدوره، وتُلغى أي قرارات تعيين أو تكليف سابقة