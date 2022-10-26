الصحفي فتحي بن لازرق يكشف عن تفاصيل مفاجئة ويتحدث عن غدر دولة خليجية بالسعودية في ملف اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - حذر الصحافي اليمني ورئيس تحرير صحيفة عدن الغد، فتحي بن لزرق، بعض دولة الخليج من التعامل مع الانقلاب في اليمن على أنه مشكلة يمنية أو سعودية فقط.

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وكتب الصحافي بن لزرق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين، 24/تشرين الأول/2022: الانقلاب الحوثي في اليمن مشكلة يمنية في المقام الأول ولكنها أيضاً ليست مشكلة (سعودية) فقط.

وأضاف بن لزرق: التهديد الذي يمثله الحوثي لن يطال المملكة فقط بل سيطال أيضا جميع دول الخليج.

وختم بن لزرق تغريدته بالقول: أي حسابات سياسية خليجية تظن أنها في مأمن وأن الخطر سيطال المملكة فقط حسابات خاطئة وعلى الجميع تحمل مسئولياته.

وتأتي تصريحات بن لزرق بعد بيان لمجلس التعاون الخليجي دعا إلى حوار يمني يمني لإنهاء الحرب في البلاد.

وعلى الأرجح، فإن بن لزرق يقصد دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه التغريدة.