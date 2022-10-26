اليمن : جماعة الحوثي تصدر توجيهات صارمة وصادمة بشان هذا الامر في صنعاء

الرياض - محمد الاطلسي - أصدرت جماعة الحوثي، توجيهات بمنع وإيقاف عمليات البيع والشراء بين المواطنين للأراضي، حتى إشعار آخر.

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وقالت مصادر إعلامية إن القائم بأعمال محافظ محافظة الضالع اللواء عبداللطيف الشغدري، من القيادي المدعو محمد علي الحوثي، رئيس ما تسمى بـ"المنظومة العدلية"، وجه بإيقاف التصرف في الأراضي في العقارات، بكافة المديريات والمناطق الخاضعة لسيطرة المليشيا بمحافظة الضالع (جنوبي اليمن)

وأضافت المصادر، أن التوجيهات شملت مديريات (جُبن، دمت، قعطبة والحُشا).. ونصت على أن عمليات البيع والشراء ستظل متوقفة حتى تشكيل لجنة لحصر جميع أراضي وأملاك الدولة في المحافظة، بحسب وكالة "خبر".

وتأتي تلك التوجهات الحوثية في ظل حملات عسكرية، وانتهاكات واسعة، ونهب ممتلكات وأراضي المواطنين، في عدد من مناطق صنعاء ومحافظات الحديدة، وعمران والبيضاء وحجة.. وغيرها من المحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات.