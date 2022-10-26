لأول مرة ..الناشطة اليمنية توكل كرمان تتخذ هذا القرار الذي فاجئ الجميع!

الرياض - محمد الاطلسي -

ادهشت الطب والاطباء.. هذه الفاكهة انقعها بالحليب ستتحول إلى فياجرا طبيعية وعلاج فعال لمرضى السكر وخفض الكولسترول ( تعرف عليها )

�شف الصحفي "حمزة العباسي"عن تراجع الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان عن أنشأ عدة مشاريع بمحافظة مأرب وقال الصحفي العباسي في منشور عبر حائط صفحته الرسمية: مؤسسة توكل اعلنت اليوم عن إلغاء عدة مشاريع كانت بصدد التكفل ببنائها في #مأرب منها مكتبه علمية لجامعة اقليم وسبأ ومعهد فني للجرحى وغيره من المشاريع ...والسبب ان مدير عام التربية قام بتغير اسم مدرسة بلقيس للصم والبكم التي بنتها مؤسسة توكل كرمان الى مدرسة التحدي..واعتبرت هذا الأمر مُخل للإتفاق الذي على ضوئه تم بناء المدرسة ...ولا نستطيع ان نلوم المؤسسة على ذالك لأنهم معاهم الحق في الإعتراض واضاف قائلاً: الي نريد معرفته ما الذي لم يعجب العباب بإسم بلقيس....لماذا هذه التصرفات الصبيانية والمزاجية على حساب المصلحه العامه..اذا اردتم البحث عن الشهره ابحثوا عنها بعيدآ عن مصالح الشعب وتابع بالقول: نتمنى من الطرفين تغليب المصلحة العامة ونخص بالذكر القائمين على مؤسسة توكل كرمان المحترمين... عليكم ان تتجاهلوا تصرفات العباب وغيره وتغليب المصلحه العامه لأن المستفيد من هذه المشاريع هو المواطن وليس العباب او غيره وأختتم الصحفي حمزة العباسي منشوره بالقول: ونرجوا من السيده توكل إعادة النظر في موضوع إلغاء المشاريع لأن مأرب بأمس الحاجه لهذه المشاريع وخاصه في هذه الأوضاع الإستثنائية.