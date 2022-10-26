وردنا الآن:اعلان صادم للجوازات السعودية بشأن الزيارات العائلية

الرياض - محمد الاطلسي - المُديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية هي ضِمن القطاعات التابعة لـ”وزارة الداخلية” السعودية، وهي التي تتولى مُهمات خدمات القدوم إلى المملكة والمُغادرة منها، والخدمات الخاصة بالإقامة والزيارات العائلية… وعبر الأيام القلائل المُنصرمة تداولت العديد من الأخبار التي تتعلق بـ”تمديد الزيارة العائلية 2022 “المتعددة – المفردة” قبل انتهاء سريانها بـ 7 أيام” وسوف نُوضح كافة التفاصيل حول هذا الأمر عبر هذا التقرير

ومن جانبها أيضاً أشارت “المُديرية العامة للجوازات” السعودية أن ضوابط تمديد الزيارة المتعددة تتعلق بضرورة الالتزام التام بشروط التأشيرة والمغادرة قبل أن تنتهي صلاحية التأشيرة، وعلى هذا السياق أيضاً أشارت “الجوازات” إلى أن قيمة غرامة تأخير تجديد تأشيرة الزيارة العائلية تكون يتم فرضها بعد انتهاء صلاحية السريان بـ3 أيام.

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شروط تمديد الزيارة العائلية المفردة في السعودية

أما بخصوص تأشيرة الزيارة المفردة في المملكة العربية السعودية فإن “الجوازات” قد أكدت على أنه يُمكن تمديدها من خلال “حساب المُستضيف” عبر التوجه إلى مِنصة “أبشر أفراد” أو “أبشر أعمال”، وذلك قبل أن تنتهي بـ7 أيام، ويُشترط وجود تأمين طبي للزائرين وفقاً لبعض الضوابط والشروط الموضوعة، وبالنسبة لمجموع تمديد تأشيرة الزيارة يجب أن لا يتخطى الـ 180 يوم.

كم رسوم استخراج تأشيرة زيارة عائلية؟

يتم تحديد قيمة رسوم “تأشيرة الزيارة العائلية” وفقاً للمُدة التي سوف يتم تجديدها، وتكون الرسوم كالآتي: