اليمن : مصادر تكشف عن استعدادات حكومية لنشر قائمة سوداء حوثية بعد تصنيف الجماعة منظمة إرهابية.. أسماء من العيار الثقيل

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مصادر إعلامية عن بعض الإجراءات التي ستتخذها الحكومة بعد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية من قبل مجلس الدفاع الوطني.

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وقال أسامة الشرمي، الوكيل المساعد في وزارة الإعلام، إن الحكومة ستنشر قائمة سوداء تضم شركات وأشخاص ومنظمات بعد تصنيف الحوثيين جماعة ارهابية.

وأضاف الشرمي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين، 24/تشرين الأول/2022: إن بعض الأسماء سيكون مفاجئا ومن العيار الثقيل.

وكان مجلس الدفاع الوطني أعلن يوم أمس الأول تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية وذلك بعد الهجوم الذي استهدف ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.

واليوم وجه رئيس الوزراء معين عبدالملك الإثنين، حكومته باتخاذ التدابير الفورية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية ووضع البدائل لتفادي انعكاساته على المواطنين في مناطق سيطرة الجماعة.

أوضحت وكالة "سبأ" الحكومية أن رئيس الوزراء ترأس اجتماعا مشتركا لوزارتي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي اليمني، لمناقشة الإجراءات التنفيذية المقترحة في الجوانب الاقتصادية والمالية لتنفيذ قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية