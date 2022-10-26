ماذا يجري ..اهالي صنعاء يؤكدوا دوخلهم بمعارك مفاجئة مع جماعة الحوثي في العاصمة ..!

الرياض - محمد الاطلسي - كشف المحلل والخبير العسكري والاستراتيجي محمد عبدالله الكميم أن أهالي صنعاء أكدوا دخولهم بمعارك مع ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في حالة واحدة.

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وكتب الكميم في تغريدة له على حسابه بتويتر " وصل حال الناس في صنعاء من البؤس والفقر درجة لا يمكن تصورها وانكشف مشروع الحوثيين لديهم".

وأضاف " وفهموا أنهم أمام عصابة اجرامية ارهابية خبيثة لا تأبه بالشعب، بل أنها تسعى لطمس هوية الشعب والحاقه رسميا بإيران".