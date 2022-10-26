لهذا السبب الصادم ..اتفرج لحظة قطع خطيب حوثي لخطبة الجمعة بعد دخول عمه للمسجد ولن تصدق ردة فعل المصلين!

الرياض - محمد الاطلسي - أثار مقطع مرئي"فيديو " مسرب من أحد المساجد في محافظة صنعاء جدال واسع بين الناشطين اليمنيين على منصات التواصل الإجتماعي .

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وأطلع المشهد اليمني على المقطع المرئي المسرب والذي لايتجاوز مدته الدقيقة الواحدة وتم اخضاعه لعملية القص وتداوله على نطاق

واسع في منصات التواصل الإجتماعي بين الناشطين اليمنيين وأثار سخرية الغالبية منهم بل والضحك بين المصلين المتواجدين في المسجد .

ويظهر في المقطع المرئي خطيب حوثي معتلي على أحد المنابر في مسجد بمحافظة صنعاء مرتديا عمامة حمراء ويخطب في المصلين لكنه تفاجئ بدخول عمه والد زوجته معلنا الترحيب به وقطع خطبة الجمعة .

وبحسب الناشطين فإن الخطيب الحوثي يتمسخر بخطبتي الجمعة بعد تحويل منابر المساجد إلى مكان للتحريض والتعبئة وقرائه الخطبة فقط والتي توزعها المليشيا الحوثية على المساجد .

وأرجع عدد من الناشطين المقطع المرئي إلى بروفات حوثية قامت بها المليشيا في أحد المساجد لتدريب عددا من الخطباء التي عينتهم مؤخرا على فن الإلقاء والتغلب على الخوف اثناء الإلقاء وفقا لناشطين مقربين من الخطيب الحوثي الذي أثار السخرية .

هذا وحولت المليشيا الحوثية خطبتي الجمعة إلى مكان للتحريض والتعبئة القتالية وهو مادفع غالبية المصلين إلى الامتناع عن صلاة الجمعة والاكتفاء بصلاة الظهر بديلا عنها بعد تسيس المليشيا للمنابر في مناطق سيطرتها .