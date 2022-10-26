اليمن : قرار رئاسي جديد من العليمي فور لقائه مع وزير الدفاع..تفاصيل هامة

الرياض - محمد الاطلسي - أكد المجلس الرئاسي خلال اجتماع له، اليوم الثلاثاء 25/ اكتوبر /2022م، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، بمشاركة وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة، على أهمية الاستجابة للالتفاف الشعبي العريض حول جهود إنهاء انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية، وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

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وفي الاجتماع استمع إلى تقارير بشأن مستجدات الأوضاع الداخلية، وتداعيات تهديدات مليشيا الحوثي الإرهابية، وخيارات التعامل معها لحماية مصالح الشعب اليمني، وإمدادات الطاقة العالمية، وحرية الملاحة الدولية.

كما شدد مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة حشد وتعبئة كافة القدرات، والطاقات لتعزيز حضور الدولة، ووحدة الصف لمواجهة مليشيا الحوثي الإرهابية وإنهاء انقلابها.

كما ناقش الاجتماع، عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات والإجراءات المناسبة.

مطمئنا مجلس القيادة الرئاسي “الشعب اليمني والمنظمات والوكالات الاغاثية بمراعاة وتحييد النشاط الإنساني عن الإجراءات والآليات المعتمدة لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني الذي يصنف المليشيا الحوثية منظمة إرهابية.

مشيدا “بالمواقف المشرفة لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة، وكذا الإدانة والتنديد العربي والدولي الواسعين بهجمات واعتداءات مليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها الإيرانيين، وتداعياتها الكارثية على الأمن والسلم الدوليين”.