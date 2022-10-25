اليمن :مجلس النواب يتخذ قرارت صارمة وعاجلة قبل ساعات بشأن هذا الأمر المفاجئ!

الرياض - محمد الاطلسي -

�شفت مصادر عن قيام مجلس النواب التابع للحوثيين الليلة باتخاذ قرار بشأن وفاة عشرات الأطفال المصابين بسرطان الدم"لوكيميا" ، بعد اعطائهم"جرعات من أدوية ملوثة" في احد المستشفيات في العاصمة صنعاء واكدت المصادر عن قيام مجلس النواب بإصدار ‏توصية على نحو عاجل الى وزير الصحة وصندوق مرضى السرطان بصرف عشرة مليون ريال لأسرة كل طفل متوفى وخمسة مليون ريال للناجيين مع استمرار المسار القانوني والتحقيقات وإحالة المتورطين والمتسببين للمحاكمة. هذا و تعالت أصوات ناشطين وحقوقيين، تندد وتطالب بفتح تحقيق دولي في قضية وفاة أطفال بالعاصمة صنعاء مصابين بسرطان الدم"لوكيميا" ، بعد إعطائهم"جرعات من أدوية ملوثة". فقد أثارت الحادثة ردود فعل غاضبة في البلاد قبل أن يتردد صداها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط دعوات بمحاسبة المسؤولين وإنقاذ ملايين الأطفال الذين باتوا يدفعون ضريبة الحرب الباهظة. وصُدمت العديد من الأسر اليمنية قبل ثلاثة أسابيع بوفاة أطفالهم في وحدة علاج السرطان بمستشفى الكويت بصنعاء. وعلى مدى الأسابيع الماضية تضاربت الروايات والتقارير حول صحة ما حدث قبل أن تخرج السلطات في العاصمة صنعاء عن صمتهافي وقت سابق، معلنة وفاة عشرة أطفال إثر حقنهم بأدوية تبين لاحقا أنها "منتهية الصلاحية