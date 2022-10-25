لأول مرة توكل كرمان توجة ضربة قاسية لهذه الشخصية الرفيعة

الرياض - محمد الاطلسي -

�جهت قبل قليل الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان رسالة إلى نائب وزير التربية والتعليم ومدير عام التربية في مأرب علي العباب بشأن قضية الاختلاف على أحد المشاريع في المحافظة وقالت كرمان في رسالة عبر حائط صفحتها الرسمية ارفقتها بصورة من ملف توقيع المشروع اسم المدرسة في الاتفاقية التي وقعت عليها مع مؤسسة توكل كرمان ياسيد علي العباب " " مدرسة بلقيس المتخصصة للصم والبكم " كون ركز شوية قبل ماتكذب الكذبة وترجع تصدقها، الحقيقة اننا أمام بلاطجة ومسؤولين غير جديرين بالثقة ولا بالاحترام.