صدمة ..الكشف عن الإجراءات الاقتصادية ضد جماعة الحوثي بعد تصنيفها منظمة إرهابية.. هذا ما سيحدث خلال الأيام القادمة

الرياض - محمد الاطلسي - بدأت الحكومة اليمنية أولى إجراءاتها الاقتصادية ضد جماعة الحوثيين بعد تصنيفها جماعة إرهابية.

وفي هذا السياق، قالت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" إن "الحكومة تناقش الإجراءات الاقتصادية والمالية المقترحة، لتنفيذ قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.

وأوضحت الوكالة أن ذلك سيتم بما يضمن عدم تأثر المواطنين واوضاعهم الإنسانية بتلك الاجراءات ، وتطمئن رأس المال الوطني بعدم تعرضه لأي أضرار.

وكان مجلس الدفاع الوطني أصدر، يوم أمس الأول، قرارا بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وذلك بعد الهجوم الحوثي على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت جنوب شرقي اليمن.

وفي حين رأى كثيرون أن هذه خطوة مهمة، أبدا كثير من المتابعين تخوفهم من أن تكون هذه الإجراءات لمجرد الضغط على جماعة الحوثي لإجبارها على الموافقة على تمديد الهدنة.