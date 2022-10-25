البركاني يهاجم تصريحات أمين عام مجلس التعاون ويوجه رسائل مباشرة لدول الخليج ..اتفرج ماذا قال

الرياض - محمد الاطلسي - هاجم رئيس مجلس النواب في اليمن، سلطان البركاني، اليوم الاثنين، تصريحات صدرت عن أمين عام مجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف، تضمنت الدعوة الى حل سياسي للحرب اليمنية.

البركاني وفي تغريدتين على حسبابه في تويتر -رصدهما محرر مأرب برس-، اعتبر بيان مجلس التعاون الخليجي الداعي لإيجاد حل سياسي ينهي الحرب في اليمن والبيانات الخليجية المشابهة انها -كما قال- تتصدق على اليمن بحل سياسي وهي تعلم أن الحوثي أبعد مايكون عن الحل.

وفي اشارة الى الخطر الايراني على دول الخليج، أكد البركاني أن اليمن بوابة عبور لإيران لتصل إليهم (ويقصد دول مجلس التعاون الخليجي) مضيفا" نتمنى عليهم إيقاف صدقة الحل السياسي المستحيل وقوعه"، حد وصفه.

وكتب البركاني وهو ايضا قيادي بارز في حزب المؤتمر: "نأمل من الإخوة في الخليج ألا يحولونا إلى قضية إنسانية يستجدى لها الحل أمام عدو لايوجد لديه للسلم مكان وليس في حسبانه وما يدعوا إليه الأصدقاء في الغرب من سلام أو يروج له المبعوث الدولي هو ملهاة ومجرد إسقاط واجب".

وامس الأحد جدد مجلس التعاون الخليجي، تأكيده على ضرورة الاستمرار في بذل الجهود لإيجاد حل سياسي ينهي الحرب المستمرة في اليمن، منذ ثماني سنوات.

وقال أمين عام المجلس نايف الحجرف خلال لقاءه بالمبعوث السويدي لليمن بيتر سيمنبي إنه يجب دعم جهود اليمنيين نحو بلورة خارطة للمستقبل لاستعادة استقرار اليمن وتنميته ورخاء شعبه، بما يحقق تطلعات الشعب اليمني.

وأكد الجانبان على ضرورة تحمل المجتمع الدولي المسئولية أمام تصعيد الحوثيين بعد انتهاء الهدنة الأممية التي رفضوها، وتعديهم الصريح على المنشآت المدنية والاقتصادية وامدادات وممرات الطاقة العالمية.

وشددا على أهمية الدفع بالحل السلمي وإنهاء الصراع، وإيجاد أرضية قوية لانطلاق المسار السياسي بين المكونات اليمنية كافة لدعم الحل السياسي في اليمن.

وكان مجلس التعاون الخليج اعتبر هجوم الحوثي على ميناء الضبة خرق سافر لقرار مجلس الأمن رقم 2216.

وعبر الدكتور نايف الحجرف، خلال اتصال مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك،يوم السبت، عن إدانته لهذه الأعمال الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران والتي تستهدف مقدرات البلاد الحيوية.. مؤكداً دعم مجلس التعاون مع الحكومة الشرعية وكل ما يضمن أمن واستقرار اليمن وسلامة أراضيه.