وردنا الان: وصول تعزيزات ضخمة وكبرى الى هذة المحافظة اليمنية تابعة لهذة القوة

الرياض - محمد الاطلسي - وصلت تعزيزات عسكرية كبيرة تابعة للقيادي غزوان المخلافي إلى مدينة تعز عقب مقتل شقيقه الأكبر صهيب المخلافي بعد مداهمة قوات أمنية منزله في حي الروضة.

وقالت مصادر محلية إن القيادي غزوان المخلافي انسحب من وسط المدينة إلى خطوط التماس مع الانقلابيين.

وأضافت هناك انتشار كبير لمسلحين يتبعون غزوان المخلافي في أحياء الروضة وكلابة ومناطق اخرى.

وأكدت المصادر إن القيادي غزوان المخلافي وجه جميع قواته للإستعداد لاقتحام إدارة مبنى محافظة تعز وشرطة المحافظة انتقاما لمقتل شقيقه.

وأوضحت المصادر إن المدينة تشهد توتر غير مسبوق ما ينذر باندلاع المواجهات في أي لحظة