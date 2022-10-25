اخبار الخليج

هذا هو السبب الغير متوقع لتراجع قطر عن قرار منع اليمنيين من حضور المونديال

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الرياض - محمد الاطلسي -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�ال الناشط احمد الاشول:الحملة الشعبية الالكترونية والمتابعة الدبلوماسية شيء عظيم وهذا المفروض يكون الوضع لكل مسائل اليمنيين وحقوقهم في كل دول الخارج ،  واضاف:وان شاء الله تتعدل بطائق هيا كما هو مصرح للجميع  ،  وبالتوفيق لكل الذين سيذهبوا ونتمنى لهم زيارة ممتعة ، واختتم:طالبوا بحقوقكم وانتزعوها حتى لو كانت بسيطة ، مافيش حاجة اسمها احنا في حرب مش وقت. وشن ناشطون يمنيون حملات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الغاء حجوزاتهم من حضور المونديال ماجبر قطر بالتراجع عن القرار لاحقا.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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