هذا هو السبب الغير متوقع لتراجع قطر عن قرار منع اليمنيين من حضور المونديال

الرياض - محمد الاطلسي -

�ال الناشط احمد الاشول:الحملة الشعبية الالكترونية والمتابعة الدبلوماسية شيء عظيم وهذا المفروض يكون الوضع لكل مسائل اليمنيين وحقوقهم في كل دول الخارج ، واضاف:وان شاء الله تتعدل بطائق هيا كما هو مصرح للجميع ، وبالتوفيق لكل الذين سيذهبوا ونتمنى لهم زيارة ممتعة ، واختتم:طالبوا بحقوقكم وانتزعوها حتى لو كانت بسيطة ، مافيش حاجة اسمها احنا في حرب مش وقت. وشن ناشطون يمنيون حملات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الغاء حجوزاتهم من حضور المونديال ماجبر قطر بالتراجع عن القرار لاحقا.