تفاصيل اعتقال قائد انتفاضة إب حيث يعاني من هذا المرض(صدمة)

الرياض - محمد الاطلسي -

�شف شهود عيان تفاصيل اعتقال قائد انتفاضة اب بالمدينة القديمة مساء الاثنين. وقال شهود عيان:حضرت قوات تابعة للحوثيين لمنزل اسرة قائد انتفاضة اب حمدي عبدالرزاق وتمكنت من القبض عليه بمساعدة أسرتة التي تواصلة مع الفندم محمد العمري حيث تم الهجوم على حمدي إلى داخل المنزل وقد تم مباغتتة دون أن يتوقع من قبل الفندم محمد العمري والفندم أحمد حسين البعداني،والعاقل الفندم غالب الجمرة. واضاف:فيما تفاجأ حمدي عندما فتح باب المنزل بهجومهم عليه وحاول أن يقاوم بيديه والهرب بداخل المنزل دون جدوى وعند أعتقاله ومن كلامه يظهر بانه مريض نفسي وتم أخذه معزز دون المساس به رغم ألفاظة البذيئة بنفس الوقت وهو بين أيادي الأمن ولم يجرو أحد على لمسه بسبب مرضه النفسي. واختتموا:تم تسليم عبدالرزاق لادارة امن المحافظة. من/خالد المليكي