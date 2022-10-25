الكشف عن معلومات هامة وخطيرة عن هذا الأمر في العاصمة اليمنية صنعاء

الرياض - محمد الاطلسي -

�شر الصحفي عبدالكريم مطهر معلومات خطيرة وصادمة لحادثة مقتل اطفال السرطان بصنعاء. وينشر كريتر سكاي المعلومات التي اوردها عبدالكريم كالتالي: أسرار وخفايا كارثة أطفال اللوكيميا الطبية في مستشفى الكويت طلبت من أهالي الأطفال الذهاب لشراء الحقنة من صيدلية كرمان امام مستشفى الجمهورية وبعد حقن الأطفال أخبرت الطبيبة الأهالي أن العملية تعد مغامرة تصيب أو تخيب. وهذا يؤكد علم الأطباء أن الحقنة غير صالحة وفيها خطر على حياة الأطفال المرضى قام مستشفى الكويت باستدعاء حتى الأطفال الذين تعافوا من اللوكيميا وتم حقنهم وماتوا من بينهم الطفل هاشم محمد أحمد سويد (14 سنة) والطفل إسماعيل محمد صالح الخولاني (12سنة) إدارة مستشفى الكويت ووزارة الصحة تتهرب حتى اليوم الأحد 23 أكتوبر وبعد مرور شهر كامل على الجريمة التي حدثت في 23 سبتمبر لا تزال تماطل أسر الضحايا في تسليم شهادات وفاة وتقرير طبي عن سبب الوفاة ليقدموا دعوى قضائية لدى النيابة العامة حيث قالت لهم أن نتائج الفحص تحتاج 14 يوم وعلى الرغم من مرور شهر وعدتهم أمس السبت بتقديم الشهادات والتقرير إلا أن ذلك لم يحصل وتلقوا وعد جديد بتسليمهم شهادات الوفاة امس الإثنين مالك الصيدلية التي باعت الحقنة أنكر أنه باع الحقنة لأسر الضحايا فقامت الأجهزة الأمنية بأخذ تسجيلات الكاميرا الداخلية للصيدلية وثبت فيها قيامه ببيعها لهم حيث تم التعرف على والد أحد الضحايا من أبناء محافظة ذمار وعليه القت الأجهزة الأمنية القبض عليه بعدها قال مالك الصيدلية المدعو كرمان أو أمان بأنه الحقنةالتي يبيعها سليمة وبأن المادة التي قام المستشفى بخلطها مع الحقنة هي المنتهية وعليه تم أخذ عينات من الحقن التي في صيدليته للفحص في المختبر المركزي.. نشرت المجلة الطبية أن الحقنة التي استخدمت في حقن الضحايا هي “Methotraxate 50mg / 2ml “ المصنع من قبل شركة (سيلون لاب) الهندية، وهذه الشركة محظور بيع منتجاتها في الهند منذ عام 2018، بعد أن وضعتها سلطات نيودلهي على اللائحة السوداء. وتساءلت المجلة، لماذا تمنح الهيئة العليا للأدوية تراخيص تسجيل واستيراد، أو استمرار تصدير مثل هذه الشركات إلى اليمن نشرت نقابة صيدليات المجتمع وثيقة قالت إنها تثبت مساهمة الهيئة العليا للأدوية بصنعاء في إدخال الأدوية المهربة إلى البلاد من عدة منافذ الوثيقة المنشورة على صفحة النقابة والصادرة عن الهيئة -بتاريخ 10 أغسطس 2022.م ـ تضمنت ” مطالبة رئيس الهيئة العليا للأدوية بصنعاء لفرع الهيئة بعدن الإفراج عن شحنة أدوية خاصة بمرضى السرطان تابعة لـ “صيدلية أمان الحديثة”. قيمة الحقنة الواحدة ألف ريال تستخدم لعدد 4 أطفال أي بتكلفة 250 ريال وهذا المبلغ لا يشجع المهربين على تهريب هذه الحقنة وهو ما يدحض مزاعم أن الحقنة مهربة مادام وأن قيمة الحقنة الواحدة ألف ريال تستخدم لعدد 4 أطفال أي بتكلفة 250 ريال وحين نجمع عدد الأطفال الذين حقنوا فأن التكلفة الاجمالية لا تتجاوز 9 ألف ريال يبقي السؤال الغريب هنا مادام وأن مركز علاج أمراض اللوكيميا بيتكفل بتسليم الأدوية للمرضى من صيدلية مستشفى الكويت لماذا لم يقوم هو بشراء الحقن خاصة أن المبلغ ضئيل جدا ويقوم بفحص الحقن قبل استخدامها