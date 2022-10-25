القربي يكشف عن دور محوري لدولتين عربيتين ينهي الحرب في اليمن ..! تفاصيل مفاجئة

الرياض - محمد الاطلسي - أبدى الدكتور أبو بكر القربي، وزير الخارجية اليمني الاسبق، تفاؤله بنجاح الجهود المصرية الجزائرية في الخروج بمبادرة جديدة لإنهاء الحرب في اليمن وحماية سيادته و وحدته.

وقال القربي في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” “آمل أن تكون زيارة الرئيس الجزائري (عبدالمجيد) تبون الى القاهرة قبل انعقاد القمة العربية في الجزائر بداية تنسيق بين دولتين محوريتين عربيا لتصحيح مسار العمل العربي المشترك و توحيد جهودهما لرأب الصدع و إنهاء الصراعات التي تعصف بالأمة وتبني مبادرة حل سياسي شامل تنهي حرب اليمن وتحمي سيادته ووحدته”.

وأمس الاثنين؛ بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، زيارة رسمية إلى القاهرة، تدوم يومين، في ثالث خروج إقليمي له منذ توليه الرئاسة في ديسمبر 2019، بعد زيارتين سابقتين أجراهما إلى كل من الرياض وتونس.

وتعد زيارة تبون، الذي استقبله أمس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مطار القاهرة، الأولى لرئيس جزائري إلى مصر منذ الزيارة التي أجراها الرئيس الجزائري الراحل عبد العزيز بوتفليقة في عام 2000.

ووصف بيان للرئاسة الجزائرية أول من أمس الأحد، الزيارة، بأنها “زيارة عمل وأخوة”.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إنها “فرصة لتعزيز العلاقات التاريخية والسياسية بين البلدين وتوسيع مجالات التعاون الثنائي، وكذا مواصلة التنسيق والتشاور حول أهم القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك”