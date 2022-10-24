الجوبي يكشف عن ظاهرة فلكية مفاجئة ستحدث غدا في اليمن (تعرف عليها)

الرياض - محمد الاطلسي -

�شف الفلكي اليمني احمد الجوبي عن ظاهرة فلكية ستحدث غدا في اليمن. وقال الجوبي: يا أبناء اليمن الاعزاء موعدنا غدا الثلاثاء ٢٩ ربيع الاول ١٤٤٤ الموافق ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٢م عند الساعة الثانية و 55 دقيقة مساء بتوقيت صنعاء موعد كسوف الشمس بنسبة ٢٥ % من قرص الشمس وتتم مشاهدة الكسوف عبر الوسائل المعدة لذلك فالنظر مباشرة الى الكسوف يضر بشبكية العين . وأضاف :والأجواء ليوم غد الثلاثاء ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٢ الموافق ٢٩ ربيع اول ١٤٤٤ بمشيئة الله أجواء صحوة معتدلة الى باردة ودرجة الحرارة تتفاوت من ٧ الى ٤ درجات ، والرطوبة ٥٩% وسرعة الرياح ١١ كم في الساعة