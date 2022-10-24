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الجوبي يكشف عن ظاهرة فلكية مفاجئة ستحدث غدا في اليمن (تعرف عليها)

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الرياض - محمد الاطلسي -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�شف الفلكي اليمني احمد الجوبي عن ظاهرة فلكية ستحدث غدا في اليمن. وقال الجوبي: يا أبناء اليمن الاعزاء موعدنا غدا الثلاثاء ٢٩ ربيع الاول ١٤٤٤ الموافق ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٢م عند الساعة الثانية و 55 دقيقة مساء بتوقيت صنعاء موعد كسوف الشمس بنسبة ٢٥ % من قرص الشمس  وتتم مشاهدة الكسوف عبر الوسائل المعدة لذلك فالنظر مباشرة الى الكسوف يضر بشبكية العين . وأضاف :والأجواء ليوم غد الثلاثاء ٢٥ اكتوبر ٢٠٢٢ الموافق ٢٩ ربيع اول ١٤٤٤ بمشيئة الله أجواء صحوة معتدلة الى باردة  ودرجة الحرارة تتفاوت من ٧ الى ٤ درجات ، والرطوبة ٥٩%  وسرعة الرياح ١١ كم في الساعة  

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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