مفاجئة ..اتفرج ماذا ماذا طلب ولي العهد من لاعبي المنتخب عند المشاركة في كأس العالم في قطر

الرياض - محمد الاطلسي -

�فز صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لاعبي المنتخب السعودي قبل المشاركة في كأس العالم بقطر، وطالبهم باللعب دون ضغط ويستمتعوا بالمباريات في البطولة. وقال سموه: "أول شيء ألف مبروك التأهل، ودائمًا المنتخب واللاعبين والوزارة والاتحاد يقومون بجهد كبير لضمان التأهل لكأس العالم وهذا أصبح شيء لازم بالنسبة لنا كسعوديين". وأضاف: "أنا أعرف مجموعتنا صعبة في كأس العالم، ولا أحد يتوقع مننا نتعادل أو نفوز، فقط خليكم مرتاحين والعبوا لعبكم واستمتعوا بالبطولة ولا أريدكم أن تكونوا تحت ضغط يؤثر على أدائكم الطبيعي، والقادم أفضل"