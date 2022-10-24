بعد إلغاء مفاجيء..قطر تستأنف إصدار بطاقات ‘‘هيا’’ لليمنيين وتسمح بحضور مباريات كأس العالم 2022

الرياض - محمد الاطلسي -

�ستأنفت السلطات القطرية إصدار الموافقات لليمنيين لحضور مباريات كأس العالم 2022، خلال الساعات الماضية؛ وفقا لمصادر يمنية. وأفاد مواطنين بانه تم معالجة الخطأ في بطائق هيا وتسبب بالغاء حجوزات اليمنيين المتقدمين. وخلال اليومين الماضيين، تفاجأ عدد من المواطنين اليمنيين، بإلغاء بطاقاتهم الخاصة بحضور مباريات كأس العالم، من قبل دولة قطر، رغم دفع قيمتها والموافقة عليها سابقًا، دون معرفة الأسباب. ولم يصدر إعلان رسمي من دولة قطر بشأن هذا الإجراء، وأسبابه، ولم تعلق عليه الحكومة اليمنية.